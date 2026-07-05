Землетрус у Венесуелі: загинули щонайменше 2954 людини

Унаслідок подвійного землетрусу, що стався у Венесуелі 24 червня, за останніми даними, загинули щонайменше 2954 людини. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на дані місцевої влади.
Кількість поранених досягла 16 592 осіб.
При цьому, як зазначається, десятки тисяч людей досі вважаються зниклими безвісти.
«Міжнародні команди з ліквідації наслідків стихійних лих повідомили, що починають завершувати рятувальні операції, у той час, як залишається все менше шансів знайти тих, хто вижив, під завалами», - ідеться в публікації.
Як повідомляв ForUA, 24 червня приблизно за 160 км на захід від Каракаса, столиці Венесуели, стався землетрус магнітудою 7,2, а менш ніж через хвилину після нього - поштовх магнітудою 7,5. За даними Геологічної служби США, це найпотужніший землетрус у Венесуелі з 1900 року.
Фото: U.S. Department of StateАвтор: Сергій Ваха