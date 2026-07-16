Землетруси у Венесуелі: Кількість загиблих унаслідок перевищила 4 800 осіб

Кількість загиблих унаслідок руйнівних подвійних землетрусів, що сталися минулого місяця у Венесуелі, зросла до 4 829 осіб. Про це повідомляє RTE.

Землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 сталися з інтервалом одна хвилина 24 червня, завдавши значної шкоди прибережному штату Ла-Гуайра, розташованому на північ від Каракаса.

За новими даними, оприлюдненими головою Національної асамблеї Хорхе Родрігесом, внаслідок катастрофи загинуло 4 829 осіб.

Рятувальники та родичі в Ла-Гуайрі через три тижні після землетрусів усе ще продовжують пошуки жертв, похованих під завалами будівель.

Щонайменше 20 857 людей, які втратили житло внаслідок землетрусів, мешкають у таборах, де в більшості відсутнє водопостачання та належні санітарні умови.

В результаті катастрофи постраждало 16 740 осіб, місцева влада раніше повідомляла, що більшість із них вже виписано з лікарень.

Як повідомляв ForUA, 24 червня приблизно за 160 км на захід від Каракаса, столиці Венесуели, стався землетрус магнітудою 7,2, менш ніж через хвилину після нього - поштовх магнітудою 7,5. За даними Геологічної служби США, це найпотужніший землетрус у Венесуелі з 1900 року.