Українські безпілотники знищили МіГ-29 на військовому аеродромі в Криму - ГУР

Міністерства оборони України заявило про знищення російського винищувача МіГ-29 під час атаки на військовий аеродром «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили у ГУР.

За даними української розвідки, у ніч на 26 червня підрозділи Департаменту безпілотних систем ГУР завдали удару по аеродрому «Бельбек», унаслідок чого було знищено російський винищувач МіГ-29.

Крім того, як стверджують у ГУР, одним ударом українські спецпризначенці знищили аеродромну пускову установку, яка на момент ураження обслуговувала бойовий літак російських військ.

«Орієнтовні збитки агресора можуть становити десятки мільйонів доларів», – зазначили в українській розвідці.

Російська сторона цієї інформації наразі не коментувала.

Незалежно перевірити заяву ГУР наразі неможливо.

У ніч на 26 червня про вибухи в тимчасово окупованому Криму повідомляли місцеві телеграм-канали. Зокрема, канал «Кримський вітер» із посиланням на своїх читачів писав про вибухи та стрілянину в районі Керчі, Красноперекопська, а також поблизу військового аеродрому «Саки» в Новофедорівці.

У червні Сили оборони України активізували удари по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму та логістичних маршрутах, що ведуть на півострів. Метою таких операцій називають порушення забезпечення російського угруповання військ, розміщеного в Криму.