В Україні запровадили нову систему залучення іноземних добровольців до війська

Кабінет Міністрів затвердив порядок організації прибуття іноземних добровольців та осіб без громадянства для проходження військової служби у складі Сил оборони України. Документ визначає механізм супроводу кандидатів – від приїзду до України до підписання контракту.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, новий порядок запроваджує «чіткий та прозорий механізм» залучення іноземців до військової служби.

Супроводом кандидатів займатимуться компанії, які будуть включені до спеціального переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для цього вони мають подати відповідну заяву та пакет документів.

До переліку включатимуть лише компанії, які відповідають встановленим вимогам і внесли гарантійний платіж у розмірі 5 млн гривень.

Свириденко пояснила, що цей внесок є своєрідним страхуванням на випадок порушення компанією умов договору. Перед включенням до реєстру перевірятимуть, зокрема, відсутність санкцій, а також будь-яких зв'язків із державою-агресором. Рішення ухвалюватимуть протягом десяти робочих днів.

Після внесення до реєстру компанії запрошуватимуть кандидатів, допомагатимуть їм зібрати необхідні документи, які надалі погоджуватиме Центр рекрутингу.

Крім того, компанії забезпечуватимуть оформлення документів, страхування, логістику, проживання та харчування іноземних добровольців або осіб без громадянства до моменту укладення контракту.

Вартість таких послуг становитиме 300 тисяч гривень за одного кандидата. Виплати здійснюватимуть поетапно, щоб запобігти можливим зловживанням.

Компанії нестимуть відповідальність за законність усіх процедур та достовірність поданих документів. Якщо кандидат не пройде військово-лікарську комісію або відмовиться підписувати контракт, компанія власним коштом має забезпечити його повернення до країни, звідки він прибув.

За словами Свириденко, залучення іноземних добровольців є одним із пріоритетів уряду.

«Задача президента щодо рекрутингу іноземців є пріоритетом для уряду. Сили оборони вже мають досвід залучення іноземних добровольців. Ми маємо масштабувати його до рівня, коли 30–50% посад піхотинців та штурмовиків будуть закриватися іноземними добровольцями», – заявила прем'єр-міністерка.

Раніше стало відомо, що станом на листопад 2025 року Росія завербувала до своєї армії близько 18 тисяч іноземців із 128 країн світу.