Кандидат на посаду очільника уряду Корецький задекларував сотні тисяч доларів і євро

Кандидат на посаду прем'єр-міністра України, голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький оприлюднив декларацію про майно та доходи за 2025 рік. Загальна сума задекларованих ним доходів становить 32,24 млн грн.

Основним джерелом доходів стали виплати від НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта» та компанії «Замок на Паньківській», де Корецький отримав 28,68 млн грн. Ще 215,6 тис. грн він задекларував як додаткові виплати, 19,1 тис. грн — як банківські відсотки, 2,32 млн грн — як роялті від ТОВ «Санеко трейд», а понад 1 млн грн — як внески до недержавного пенсійного фонду.

Дружина кандидата задекларувала майже 4,9 млн грн доходів.

Згідно з декларацією, на банківських рахунках Корецький зберігає близько 1,1 млн грн, 331,6 тис. доларів, 527,9 тис. євро та 838 фунтів стерлінгів. Крім того, він позичив третім особам 43,6 млн грн і 2,3 млн доларів, а також задекларував 275 тис. доларів і 1,1 млн євро готівкою.

Його дружина має на рахунках 4,9 млн грн, 311 тис. доларів та 9 євро, а також надала третім особам поворотну фінансову допомогу на суму 8,4 млн грн.

Корецький володіє земельними ділянками загальною площею понад 261 тис. кв. м у Донецькій області та орендує житловий будинок у селищі Козин Київської області. Його дружина має земельні ділянки у Волинській області, а також орендує два нежитлові приміщення у Києві. Крім того, родина безоплатно користується квартирою площею майже 234 кв. м у столиці.

У декларації також зазначено, що дружина Корецького володіє автомобілем Maserati Levante 2021 року випуску та орендує Land Rover Range Rover 2017 року, яким користується сам Корецький. Голова «Нафтогазу» також орендує Mercedes-Benz E 220 2018 року випуску.

Серед цінного рухомого майна Корецький задекларував шість годинників брендів Rolex, Patek Philippe, Breguet, OPUS і Ulysse Nardin. Його дружина володіє сумками Chanel і Hermès, ювелірними виробами Chopard, Van Cleef & Arpels, Tiffany & Co., Cartier, а також годинниками Rolex, Hublot і Patek Philippe.

Кандидат на посаду прем'єра також володіє майже 20% компанії «Молпром-резерв», є власником двох кіпрських компаній — Unigo Holdings Limited і Sungroup Invest (Cyprus) Ltd, а також кінцевим бенефіціаром ТОВ «Солар продакшн Україна». Його дружина є власницею та кінцевою бенефіціаркою ТОВ «Фортекс енерджі» і ТОВ «Нова кавова культура».

Окрім цього, Корецький задекларував права на низку торговельних марок, серед яких «Більше радості», Doppio, Idealist, Greenwood, IamIdealist, Idealist Coffee та Tutti.

Сергій Корецький народився у Луцьку 14 березня 1978 року. Освіту здобув у Луцькому технічному університеті та Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Працював у групі компаній «Континіум», очолював мережу АЗК WOG, був співзасновником швейцарської енергетичної компанії Centurion Group SA.

Із листопада 2022 року Корецький очолював «Укрнафту» та «Укртатнафту», а в травні 2025 року став головою правління НАК «Нафтогаз України».

За даними громадського руху «Чесно», у різні роки він був помічником народних депутатів Ігоря Єремеєва та Катерини Ващук, а також балотувався до Верховної Ради і Волинської обласної ради від «Народного блоку Литвина».