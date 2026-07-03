В Іспанії на вулиці чоловік знайшов картину, яка коштує 150 тис. євро

В Іспанії чоловік підібрав з вулиці картину, бо йому сподобалась рама. Виявилось, що це дуже цінна робота художника Хоакіна Соролли, яка коштує до 150 тисяч євро, пише The Guardian.

57-річний Андрес Уртадо з міста Мурсія поїхав з родиною відпочити в Севілью. Посеред вулиці він побачив картину й помилково сприйняв її за мотлох. Однак, йому сподобалась позолочена рама, тож чоловік забрав її собі.

Вже вдома він почав досліджувати картину за допомогою штучного інтелекту та дізнався, що це може бути робота Соролли.

“Штучний інтелект назвав шалені ціни, тому я подивився в інтернеті та зателефонував до аукціонного дому в Мадриді. Я надіслав їм фотографії, і вони дуже швидко відповіли мені, сказавши, що це оригінальний Соролла“, – сказав Уртадо.

Однак, чоловік не довго провів час з картиною, адже знайшлися її власники.

Севільська родина володіла нею багато років і мала звичку брати її з собою у відпустку. Вони планували упакувати картину в багажник свого автомобіля, коли прямували на пляж, але випадково забули її, притуливши до стіни. Коли вони зрозуміли, що сталося, картини вже не було.

Андрес Уртадо дізнався про “викрадену” картину і побачив зображення в оголошенні, тож вирішив звернутись до правоохоронців.

“Я одразу зателефонував у поліцію та сказав їм, що новина неправдива. Я сказав їм, що не крав її, а просто підібрав на вулиці“, – розповів він.

Поліція повернула картину родині в Севільї, а та пообіцяла Уртадо “невеликий подарунок” на знак подяки.