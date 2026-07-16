У Польщі судитимуть українського юнака, який малював написи, що прославляють УПА та Бандеру

У Польщі завершили розслідування щодо 18-річного громадянина України Іллі К., якого обвинувачують у виконанні диверсійних і провокаційних завдань за дорученням російських спецслужб. Обвинувальний акт уже передали до суду.

Про це повідомляє Polsat News із посиланням на речника міністра-координатора польських спецслужб Яцека Добжинського.

За даними слідства, українця затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW). Правоохоронці стверджують, що він наносив на будівлі та меморіальні об'єкти написи й символіку, які прославляють Українську повстанську армію та Степана Бандеру. Зокрема, йдеться про пам'ятник Героям Варшавського гетто та меморіал жертвам Волинської трагедії.

За версією польської прокуратури, обвинувачений залишав написи «Слава УПА» українською мовою та малював червоно-чорний прапор.

Як заявив Добжинський, слідчі зібрали докази щодо 47 епізодів злочинної діяльності. Із них 45 стосуються нанесення написів і символів на фасадах будівель та у місцях пам'яті.

Крім того, Іллі К. висунули обвинувачення у підготовці диверсійних дій із використанням безпілотника.

У Національній прокуратурі Польщі заявили, що дії обвинуваченого та його кураторів були спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі між поляками й українцями, поглиблення історичних конфліктів та дестабілізацію суспільної ситуації.

За даними слідства, юнак діяв не з ідеологічних, а з фінансових мотивів. Його, як і інших виконавців, нібито завербували через інтернет-месенджери, а оплату здійснювали криптовалютою через біржі, зареєстровані в Росії та Китаї.

У разі визнання винним українцю загрожує покарання від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

На тлі цієї справи до польського Сейму внесли законопроєкт, який передбачає до трьох років позбавлення волі за публічну пропаганду ідеології ОУН (фракції Бандери), УПА або інших ідеологій, що закликають до насильства з метою впливу на політичне чи суспільне життя.

У Міністерстві закордонних справ України, коментуючи законодавчу ініціативу, закликали польську сторону до розсудливості та виваженості. Водночас депутат Європарламенту від партії «Право і справедливість» Пйотр Мюллер повідомив, що його політична сила ініціювала дебати та проєкт резолюції щодо вшанування жертв, яких у Польщі називають жертвами «геноциду УПА».