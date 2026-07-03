Тищенко має внести 10 мільйонів застави у справі про хабарництво

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, якого підозрюють у проханні надати неправомірну вигоду, легалізації незаконно отриманих коштів та внесенні недостовірних відомостей до щорічної декларації. Суд призначив заставу у розмірі 10 млн гривень.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У САП не назвали імені підозрюваного, однак наведені обставини справи відповідають справі народного депутата Миколи Тищенка.

За даними слідства, у серпні 2023 року депутат попросив один мільйон доларів у чоловіка, якого вважав одним з організаторів мережі незаконних кол-центрів. Натомість він нібито обіцяв не втручатися у діяльність цих кол-центрів та сприяти усуненню їхніх конкурентів. Водночас, як зазначають правоохоронці, гроші за ці послуги депутат так і не отримав.

Також слідство встановило, що Тищенко легалізував 12,6 млн гривень через фіктивний договір дарування коштів, укладений із колишньою дружиною. За версією слідства, жінка не мала законних доходів, які дозволяли б зробити такий подарунок, а фактичної передачі коштів не відбулося.

За інформацією САП, надалі депутат вніс неправдиві відомості про отримання цього «подарунка» до своєї щорічної декларації, що, за версією слідства, мало на меті остаточно легалізувати незаконно отримані кошти.

Окрім застави, суд поклав на народного депутата низку процесуальних обов'язків. Зокрема, він зобов'язаний прибувати за викликом детективів, прокурорів і суду, не залишати межі Києва без відповідного дозволу, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, утримуватися від спілкування зі свідками у справі, здати до Державної міграційної служби паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України, а також носити електронний засіб контролю.

У САП повідомили, що дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 4 статті 368, частиною 2 статті 209 та частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.