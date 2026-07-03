Сокальську кераміку, відому з XV століття, внесли до Національного переліку культурної спадщини

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України внесло традицію побутування та мистецтво створення сокальської кераміки до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.

Про це повідомили у міністерстві.

У Мінкульті зазначили, що тепер місцеві громади мають врахувати рекомендації та пропозиції щодо охорони цього елемента нематеріальної культурної спадщини, які розробила Експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України існує з 2012 року. Наразі до нього входить уже понад 120 елементів.

Сокальська кераміка сформувалася на території міста Сокаль, що нині входить до Шептицького району Львівської області та є адміністративним центром Сокальської міської громади. Це один із найдавніших гончарних осередків України, відомий ще з XV століття.

Для сокальської кераміки характерні впізнавані кольори, орнаменти та стилістика. Її легко вирізнити за широкими лаконічними мазками зеленого, жовтого та брунатного кольорів на білому тлі, а також великими декоративними композиціями із зображеннями птахів, гілок, пишних квітів, соняшників, великих розет і годинника. Виготовлення виробів ґрунтується на традиційних техніках ручного гончарства та багатоступеневому декоративному оздобленні.

Вироби сокальської кераміки поєднують художню цінність із практичним призначенням і досі використовуються у повсякденному житті. Водночас окремі з них мають обрядове та декоративне значення. Їх застосовують під час релігійних свят, родинних подій, весільних і календарних обрядів, а також для оздоблення житла.

У міністерстві наголошують, що традиція сокальської кераміки є невід'ємною частиною культурної спадщини регіону та тісно пов'язана з побутом місцевої громади.