Світовий банк оцінив збитки української культури від війни у 24 мільярди доларів

Росія завдала українській культурі прямих і непрямих збитків на суму близько 24 мільярдів доларів. Таку оцінку навів Світовий банк.

Про це під час відкриття Конференції українських студій «Україна у світі» повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна, передає Укрінформ.

За її словами, Україна вже зараз документує всі злочини Росії проти культурної спадщини, щоб у майбутньому домогтися відшкодування завданих збитків.

«Наша місія зараз — відстояти кожен рік, кожне століття нашої історії, яке ми будували на українській землі. Про це свідчать наші культурні пам'ятки та всі елементи нашої державності, яка існує далеко не з 1991 року, а значно довше», — зазначила Бережна.

Вона наголосила, що до завершення війни говорити про повне відновлення культурної спадщини ще зарано, однак Україна вже проводить необхідну підготовчу роботу.

«Ми документуємо всі злочини, які Росія вчиняє проти української культурної спадщини. Ми документуємо кількість збитків, яких Росія завдала нашій державі. Станом на сьогодні, за даними Світового банку, прямі й непрямі збитки лише українській культурі становлять 24 мільярди доларів», — сказала міністерка.

Бережна підкреслила, що українська влада працюватиме над тим, щоб держава-агресор компенсувала завдані збитки.

За даними Міністерства культури, станом на кінець червня 2026 року внаслідок російської агресії в Україні було зруйновано або пошкоджено 1949 пам'яток культурної спадщини та 2576 об'єктів культурної інфраструктури.

На початку повномасштабного вторгнення Росії евакуація музейних колекцій та інших культурних цінностей відбувалася несистемно. Через стрімкий наступ російських військ, відсутність дієвих державних протоколів на випадок масштабної війни та чіткого розподілу відповідальності між органами влади масову евакуацію культурної спадщини не вдалося організувати своєчасно. У перші місяці вторгнення рішення щодо порятунку музейних фондів і пам'яток часто ухвалювалися в екстреному порядку окремими керівниками закладів культури та місцевою владою, оскільки держава не мала напрацьованої політики захисту культурних цінностей в умовах війни. Саме за таких обставин російські окупаційні війська повністю захопили та розграбували колекцію Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка, незаконно вивізши до Росії та окупованого Криму тисячі музейних експонатів. Це стало одним із найбільших випадків пограбування музейних фондів у Європі з часів Другої світової війни.