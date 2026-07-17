До суду передали справу чиновниці Мінкульту, яка в розмовах із колегами виправдовувала російську агресію

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо начальниці одного з відділів Міністерства культури, яку обвинувачують у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

За даними слідства, під час розмов посадовиця виправдовувала повномасштабне вторгнення РФ, стверджуючи, що дії російської армії були «законними», а Україна нібито сама спровокувала війну. Крім того, вона заявляла, що українська сторона сама провокує удари по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Правоохоронці також встановили, що жінка обговорювала, по яких об'єктах російським військам було б «краще» завдавати ракетних ударів. Як зазначають у прокуратурі, такі висловлювання вона робила, перебуваючи в Києві та щодня спостерігаючи наслідки російських атак.

Проведені експертизи підтвердили, що її висловлювання містять ознаки виправдовування російської збройної агресії проти України.

Нагадаємо, наприкінці березня 2026 року Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрила та затримала керівницю одного з відділів IT-департаменту Міністерства культури. За даними слідства, вона вихваляла рашистського ватажка Владіміра Путіна, називала російське вторгнення «законним», виправдовувала ракетні удари по критичній інфраструктурі Києва та поширювала серед колег фейки про Сили оборони України.

Після оголошення підозри в березні цього року посадовицю відсторонили від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування.