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Війна

СБУ вдруге за тиждень уразила російські винищувачі в Криму

СБУ вдруге за тиждень уразила російські винищувачі в Криму

СБУ завдала успішного удару безпілотниками по військових аеродромах «Саки» та «Гвардійське» в тимчасово окупованому Криму.

На аеродромі «Саки» уражено сім ангарів зі зберігання авіаційної техніки, в яких знаходилися винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30, Су-24. За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків, повідомляє СБУ.

Це вже другий удар СБУ по аеродрому «Саки» за поточний тиждень. 

На військовому аеродромі «Гвардійське» уражено два ангари, в яких зберігалися БпЛА «Шахед» та авіаційне обладнання. 

Військові аеродроми «Саки» та «Гвардійське» є одними з ключових авіаційних баз російських окупаційних військ у Криму. Саме звідти регулярно злітають літаки тактичної авіації, які завдають ракетних і бомбових ударів по території України та забезпечують дії російського угруповання на південному напрямку.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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