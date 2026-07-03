Російський агент готував підрив стратегічного об’єкта у Львові

СБУ запобігла спробі рф знищити технологічний цех одного із підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) на заході України.

За результатами дій на випередження у Львові затримано російського агента, який готував підрив стратегічного об’єкта, повідомляє СБУ.

Зловмисник намагався вчинити диверсію, замасковану під коротке замикання виробничого обладнання під час робочого процесу.



За задумом фігуранта подальше займання мало спричинити вибухи, які нібито сталися через технічну аварію на виробництві.



Кіберфахівці СБУ запобігли диверсії та затримали агента після спроби здійснити пожежу в одному з цехів.



Завдання рашистів виконував завербований ворогом місцевий житель, якого курували через брата, що перебуває за кордоном та співпрацює з країною-агресором.



За вказівкою куратора з рф агент влаштувався різноробочим на підприємство ОПК.



Згодом фігурант отримав через свого брата від представника російських спецслужб покрокові вказівки щодо організації підпалу та знищення секцій із виробничими потужностями.



Під час обшуків на місці події виявлено докази вчинення диверсії та особисті речі фігуранта.



Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою, матеріали справи вже скеровано до суду. Також заочну підозру у вчиненні злочину отримав його брат, який переховується від правосуддя за кордоном.



Обом поплічникам ворога загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.