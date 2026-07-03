Міністр оборони США Піт Гегсет минулого місяця планував оголосити союзникам про радикальніше скорочення чисельності американських військ в Європі, але від цього плану відмовились.

Минулого місяця Гегсет планував вирушити до Брюсселя, щоб під час зустрічі з вищим військовим керівництвом НАТО оголосити, що США готують додаткове скорочення своїх військ у Європі, яке виходитиме за межі скасованого розгортання бронетанкової бригади в Польщі та попереднього виведення піхотної бригади з Румунії, повідомляє The Wall Street.

Однак пропозиція Гегсета була відхилена після того, як її було доведено до відома Марко Рубіо – держсекретаря та радника президента з питань національної безпеки – та інших високопосадовців.

Глава Пентагону заявив, що США проведуть перегляд присутності своїх військ у Європі, який може тривати до шести місяців.

Цей інцидент свідчить про те, що адміністрація ще не визначилася щодо темпів та масштабів потенційного скорочення чисельності американських військ на континенті.

Пропозиції та запальні промови Гегсета стривожили союзників і законодавців – у тому числі деяких провідних республіканців, які побоюються, що він завдасть тривалої шкоди НАТО і заохотить Росію.

Очікується, що чисельність американських військ та військові видатки союзників стануть головними темами під час зустрічі президента США Дональда Трампа з лідерами НАТО в Анкарі наступного тижня.

Перспектива подальшого скорочення американських військ у Європі все ще залишається актуальною. Гегсет та його головний помічник з питань політики Елбрідж Колбі особливо наполегливо намагаються скоротити військовий контингент, розгорнутий на континенті.

Протягом років роботи в Пентагоні та поза ним Колбі вважався прихильником встановлення пріоритетів, який виступає за обмеження зобов’язань США за межами Азії, щоб звільнити ресурси для протидії Пекіну.

Війна з Іраном надала Гегсету та Колбі нову нагоду переглянути питання про розгортання військ.

Нещодавні спроби Пентагону скоротити чисельність контингенту викликали занепокоєння як у республіканських, так і в демократичних законодавців. Конгресмени включили до проєкту закону про військові видатки положення, що забороняють Міністерству оборони зменшувати чисельність військ нижче 76 тисяч без оцінки ризиків з боку головнокомандувача Європейського командування США та голови Об’єднаного комітету начальників штабів, а також без підтвердження з боку Гегсета.

Ці побоювання посилилися минулого місяця, коли офіс Гегсета призначив телефонну розмову з законодавцями напередодні червневої зустрічі з міністрами оборони країн НАТО, повідомили деякі джерела, обізнані з цим питанням. Однак під час розмови Гегсет лише зазначив, що планує провести перегляд військової присутності США в Європі.

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