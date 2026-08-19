Фіналіста Вімблдона австралійця Кіріос відсторонили від турнірів через вживання кокаїну

Міжнародне агентство з питань доброчесності в тенісі (ITIA) оголосило про тимчасове відсторонення австралійського тенісиста Ніка Кіріоса відповідно до правил антидопінгової програми.

Як інформує BTU, 31-річний австралієць здав допінг-пробу 22 червня 2026 року під час турніру ATP 250 на Майорці.

17 липня акредитована Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) лабораторія підтвердила наявність у пробі Кіріоса бензоїлекгоніну - метаболіту кокаїну.

Кокаїн належить до стимуляторів та входить до категорії “речовин зловживання” (Substances of Abuse) у Забороненому списку WADA. Його використання заборонене у змагальний період. При цьому правила передбачають можливість менш суворих санкцій у випадках, коли буде встановлено, що речовину вживали поза змаганнями.

Через характер виявленої речовини тимчасове відсторонення Кіріоса є обов’язковим. За інформацією ITIA, воно набуло чинності 4 серпня.

Австралієць має право оскаржити тимчасове відсторонення, однак станом на момент публікації повідомлення ITIA цього не зробив. На час дії відсторонення Кіріосу заборонено виступати, працювати тренером або навіть відвідувати турніри, організовані чи санкціоновані ATP, WTA, турнірами Grand Slam, структурами World Tennis або національними тенісними асоціаціями.

Додамо, що Нік Кіріос, який у жовтні 2016 року посідав найвище у своїй кар’єрі 13-те місце у світовому рейтингу, виграв парний титул на Australian Open-2022 та зіграв у фіналі "Вімблдону-2022" в одиночному розряді, останніми роками провів небагато офіційних матчів через різні проблеми зі здоров’ям. У 2026 році австралієць провів чотири матчі, у яких здобув лише одну перемогу.

Фото: skysports.com