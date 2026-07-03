У Львові святкуватимуть річницю візиту Івана Павла ІІ, попри незавершені дискусії про його минуле

У п'ятницю, 3 липня, о 18:00 у культурно-мистецькому просторі «Кава на Професорській» при Науково-технічній бібліотеці Національного університету «Львівська політехніка» відбудеться літературно-мистецька година, присвячена 25-річчю візиту Папи Римського Івана Павла ІІ до України.

Організаторами заходу є Науково-технічна бібліотека НУ «Львівська політехніка», Благодійний фонд Нагірних та Центр порятунку української культурної спадщини.

У програмі вечора заплановано показ авторського документального телефільму «Святість земна», створеного журналісткою, письменницею та сценаристкою Юлією Курташ-Карп.

Також відбудеться презентація перевидання збірки перекладів Юлії Курташ-Карп «Кароль Войтила. Вибрані поезії», яке приурочене до 25-річчя візиту Святого Папи Івана Павла ІІ в Україну.

Як зазначають організатори, перевидання є виявом прагнення, «аби мудрість понтифіка стала поживою для роздумів і переосмислення сенсів, кроком до миру з собою і світом, вдячністю за все і всіх».

До книги увійшли вибрані поетичні твори Кароля Войтили — просвітителя, філософа й теолога, який після обрання Папою Римським став відомий світові як Іван Павло ІІ. Переклад здійснено за польським виданням Karol Wojtyla "Poezje" (Warszawa: LSW, 1987).

Вхід на захід є вільним. Відвідувачів також пригощатимуть «Кавою Старого Львова» та продукцією BISCOTTI.

Водночас постать Кароля Войтили останніми роками залишається предметом суспільних дискусій. У 2023 році польський телеканал TVN24 оприлюднив журналістське розслідування Марцина Гутовського, в якому стверджувалося, що ще до обрання Папою Римським Войтила знав про випадки сексуального насильства над неповнолітніми з боку священників Краківської архієпархії та в окремих випадках не вжив належних заходів для їхнього покарання.

Автор розслідування посилався на архівні документи, свідчення потерпілих, їхніх родичів та очевидців. У центрі уваги опинилися кілька священників, яких звинувачували у домаганнях до дітей.

Зокрема, йшлося про священника Болеслава Садуся, якого у 1972 році перевели до Австрії, не повідомивши місцеву церковну владу про підозри щодо його поведінки. Іншим фігурантом став Євгеніуш Сургент, якого роками переводили між парафіями попри численні скарги. У 1973 році його засудили до трьох років ув'язнення, однак після звільнення він продовжив служіння як священник.

Також у розслідуванні згадувався Юзеф Лоранц. Після звернень батьків щодо його поведінки священника відправили до монастиря, а згодом світський суд визнав його винним у розбещенні школярок та засудив до двох років ув'язнення. Після відбуття покарання він отримав лист від Кароля Войтили, в якому зазначалося, що додаткових церковних санкцій застосовувати не будуть, оскільки покарання вже призначила державна влада. Пізніше Лоранц повернувся до служіння.

Публікація цих матеріалів викликала широкий резонанс у Польщі. Частина істориків, журналістів і громадських діячів вважає наведені документи свідченням того, що майбутній Папа був поінформований про проблему та діяв недостатньо рішуче. Водночас представники Католицької церкви та прихильники Івана Павла ІІ наголошують, що оцінювати події того часу слід з урахуванням історичного контексту, а наявні матеріали не доводять його особистої причетності до приховування злочинів.

Наразі в Польщі працює незалежна експертна комісія, яка досліджує випадки сексуального насильства над неповнолітніми в Католицькій церкві, зокрема й ті, про які міг знати Кароль Войтила до свого обрання Папою Римським у 1978 році.

Попри ці суперечки, Іван Павло ІІ залишається однією з найшанованіших постатей у сучасній історії Польщі та України, а його візит до Києва і Львова у 2001 році досі вважається важливою віхою у розвитку українсько-ватиканських відносин.