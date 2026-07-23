До України з Польщі екстрадували 44-річного власника приватної сонячної електростанції, якого підозрюють у шахрайстві із “зеленим” тарифом. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За інформацією Офісу Генпрокурора, чоловіка підозрюють у незаконному заволодінні майже 1,3 млн грн за електроенергію, яка фактично не вироблялася.

Зазначається, що 16 липня компетентні органи Польщі передали 44-річного власника приватної сонячної електростанції українській стороні.

В Офісі Генпрокурора розповіли, що у 2019 році чоловік організував схему завищення обсягів виробленої сонячної електроенергії.

За даними слідства, на електростанції встановили лічильник із модифікованим програмним забезпеченням, який відображав показники, що вдесятеро перевищували фактичні. На підставі цих даних він отримував виплати за “зеленим” тарифом.

Підозрюваний залучив майстра підприємства електропостачання, який разом із чотирма підлеглими оформлював документи про справність лічильника без належної перевірки.

В Офісі Генпрокурора вважають, що так чоловік хотів приховати, що втручався в роботу приладу. Там додали, що організатор схеми пообіцяв майстру 10 % від незаконно отриманих грошей.

За попередніми підрахунками, протягом 2019-2022 років власник приватної сонячної електростанції незаконно одержав майже 1,3 млн грн.

Коли його схему викрили, він виїхав за кордон і переховувався від слідства. Йому заочно повідомили про підозру та оголосили в міжнародний розшук.

Як додали в Офісі Генпрокурора, обвинувальний акт щодо майстра підприємства та чотирьох його підлеглих уже перебуває на розгляді суду.