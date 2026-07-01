Їхала оформлювати документи для вступу: 18-річна дівчина загинула на очах у матері в Херсоні

Російські війська вранці 1 липня атакували ударним безпілотником маршрутний автобус у Херсоні. Внаслідок удару загинули дві жінки, ще дев'ятеро людей дістали поранення. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

За даними влади, атака сталася близько 7:00, коли громадський транспорт був заповнений пасажирами. Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що російський оператор навмисно спрямував безпілотник у маршрутку, поціливши в місце, де сиділи люди.

Серед загиблих — 18-річна Світлана, яка разом із матір'ю їхала оформлювати документи для вступу до закладу вищої освіти. Її мати отримала поранення. За словами жінки, друга загибла пасажирка сиділа позаду них разом зі своєю донькою.

Усі дев'ятеро постраждалих зазнали мінно-вибухових травм та множинних уламкових поранень. Серед них — дві медичні працівниці.

Шістьох поранених госпіталізували. Одна з жінок перебуває у вкрай тяжкому стані — лікарі провели операцію, стабілізували її стан і наразі вона перебуває в реанімації.