У словах Зеленського про 40 днів знайшли прихований підтекст

Україна розгорнула масштабну кампанію ударів безпілотниками по російській логістиці, паливній інфраструктурі та військових маршрутах, намагаючись послабити забезпечення окупаційних військ і підштовхнути Кремль до переговорів. Особливу увагу ЗСУ зосередили на Криму, який залишається ключовим військовим хабом Росії.

Останні заяви Президента Володимира Зеленського про 40-денний термін для Росії мають не лише політичний, а й психологічний підтекст, зазначає The Economist. Для слов'янської традиції сороковий день після смерті символізує завершення земного шляху, і саме цей образ, на думку журналістів, український президент використав як елемент інформаційної війни.

Водночас головною зброєю України цього літа стали далекобійні дрони, які атакують військову логістику РФ на відстані від 20 до 2000 кілометрів від лінії фронту. Підготовка цієї кампанії тривала з початку року, а її активна фаза стартувала у другій половині травня після створення спеціалізованих підрозділів і накопичення необхідної кількості безпілотників.

За словами командира 413-го полку безпілотних систем Євгена Карася, одним із переломних моментів стало різке скорочення використання російськими військами супутникового зв'язку Starlink. Це, а також успішне знищення систем протиповітряної оборони, дозволило українським безпілотникам діяти значно ефективніше.

За останні три місяці, як стверджує видання, українські сили знищили понад 70 російських систем ППО, а також суттєво ускладнили постачання до тимчасово окупованого Криму. Дрони регулярно атакують паливозаправники та військову техніку на основних маршрутах, зокрема на трасі Маріуполь – Крим. За українськими даними, вантажний трафік цією дорогою скоротився на 71%.

Втім, повністю ізолювати півострів поки що не вдалося. Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук наголосив, що головна мета операції полягає не в повній блокаді Криму, а в максимальному ускладненні роботи російського військового угруповання. За інформацією джерел української розвідки, Росія ще має запас пального на кілька тижнів, тому нинішні труднощі поки не стали критичними.

Водночас ситуація на Донбасі залишається складною. Російські війська продовжують наступальні дії поблизу Костянтинівки, Краматорська та Слов'янська, зберігаючи перевагу в чисельності особового складу, артилерії та авіаційних ударах.

Автори матеріалу вважають, що озвучений Зеленським 40-денний термін слід розглядати насамперед як політичний сигнал напередодні можливої активізації переговорного процесу. За даними співрозмовників видання, серпень може стати ключовим місяцем, коли російське керівництво вирішуватиме, чи переходити до нової осінньо-зимової кампанії, чи погоджуватися на переговори. У разі якщо домовленостей не буде досягнуто, Росія, ймовірно, знову зосередиться на масованих ударах по українській енергетичній інфраструктурі взимку.

Попри це, The Economist зазначає, що інформаційна кампанія України вже приносить результат. Після серії атак у Криму окупаційна влада запровадила режим надзвичайної ситуації, а російські військові блогери дедалі частіше критикують Кремль через нездатність захистити логістику та тилові об'єкти.

Як повідомляло раніше ForUa, Сили оборони завдали 11 deep strike по російських НПЗ.