Нові реактивні дрони РФ стали великою проблемою для ППО України

Російські війська почали активніше застосовувати під час атак на Київ нові реактивні безпілотники, здатні розвивати швидкість до 500 км/год. Через це українські сили протиповітряної оборони дедалі частіше змушені використовувати дорогі ракети-перехоплювачі, оскільки традиційні засоби боротьби з дронами виявляються менш ефективними, повідомляє The Telegraph.

Як зазначає видання, якщо раніше мешканці столиці звикли до характерного звуку іранських дронів Shahed із поршневими двигунами, то тепер дедалі частіше чують свист реактивних безпілотників. Нові моделі рухаються майже втричі швидше за попередні та можуть нести бойову частину вагою від 50 до 90 кілограмів.

За інформацією журналістів, під час масованої російської атаки в ніч на 2 липня окупанти використали рекордну кількість реактивних безпілотників. Після їхнього застосування Росія завдала ракетного удару по столиці, який тривав до ранку. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 29 людей, ще 85 дістали поранення, а пошкодження отримали близько сотні будівель.

Видання нагадує, що за роки повномасштабної війни Україна створила багаторівневу систему протиповітряної оборони, до якої входять зенітні ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, засоби радіоелектронної боротьби та авіація. Водночас поява швидкісних реактивних дронів значно ускладнила роботу цієї системи.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що швидкість нових безпілотників перевищує можливості українських дронів-перехоплювачів, які здатні розвивати швидкість до 300 км/год.

За його словами, через це мобільні вогневі групи та перехоплювачі вже не можуть залишатися основним засобом боротьби з такими цілями, тож для їхнього знищення доводиться застосовувати зенітні ракети.

Під час останньої масованої атаки Росія випустила по Україні 496 безпілотників. За офіційними даними, близько трьох десятків із них були реактивними, хоча окремі українські аналітики припускають, що їх могло бути понад сто.

Експерт з авіації Богдан Долінце звернув увагу, що Росія також змінює тактику повітряних ударів. Якщо раніше масовані атаки могли тривати 10–14 годин, то тепер окупанти намагаються завдати максимальної кількості ударів за 4–6 годин, зберігаючи високу інтенсивність обстрілів.

Як повідомляло раніше ForUa, українські дрони паралізували Московський НПЗ щонайменше на шість місяців.