Українські дрони паралізували Московський НПЗ щонайменше на шість місяців - Reuters

Московський нафтопереробний завод (НПЗ) не зможе відновити роботу щонайменше шість місяців після двох атак атак українських дронів, пише Reuters з в середу з посиланням на власні джерела.

"На ремонт знадобиться щонайменше півроку", – сказав один із співрозмовників видання.

Компанія "Газпром нафта", яка керує заводом, не відповіла на запит про коментар.

Зазначається, що Московський НПЗ переробляв 11,6 млн тонн нафти у 2024 році, виробив 2,9 млн тонн бензину та 3,2 млн тонн дизельного палива.

Як повідомлялося, Московський НПЗ у Капотні, на півдні російської столиці, припинив роботу на невизначений термін після серії успішних ударів Сил оборони України. Внаслідок атак дронів 16 та 18 червня 2026 року уражено ключові об’єкти підприємства, включно з установкою переробки нафти Euro+ та резервуарами з паливом. Пошкоджено комбіновану установку, яка покривала близько 53% первинної переробки, а також найновіший блок Euro+, введений у модернізацію у 2020 році.

Московський НПЗ забезпечував пальним понад третину Московської області та постачав значні обсяги авіапального для московських аеропортів.