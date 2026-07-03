У Монако правоохоронці встановили особу, яку підозрюють у причетності до вибуху біля будинку українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. За інформацією французьких ЗМІ, йдеться про жінку українського походження, яка, ймовірно, вже залишила територію князівства.

За даними журналістів, через дві доби після вибуху, що стався 29 червня та призвів до тяжкого поранення трьох людей, поліція Монако встановила особу ймовірної підозрюваної. За інформацією BFMTV, її місцеперебування могли встановити в одній з європейських країн.

За версією слідства, жінка могла маскуватися під чоловіка. Як зазначають ЗМІ з посиланням на внутрішній документ поліції, такий висновок зробили на основі матеріалів розслідування. У день вибуху підозрювана кілька разів приходила до району, де мешкає родина бізнесмена. Незадовго до інциденту вона нібито простежила за сім'єю, залишила біля входу до будинку сумку з вибуховим пристроєм, після чого відійшла на безпечну відстань. Вибуховий пристрій міг бути приведений у дію дистанційно за допомогою пульта керування саме в той момент, коли повз сумку проходила партнерка бізнесмена Анна Насобіна.

Унаслідок вибуху важкі поранення отримали троє людей: 58-річний Вадим Єрмолаєв, його співмешканка Анна Насобіна та їхній 13-річний син. За словами генерального прокурора Монако Стефана Тібо, життю самого бізнесмена нічого не загрожує. Водночас стан жінки залишається критичним — за даними французьких ЗМІ, їй ампутували обидві ноги. Підліток дістав легкі поранення.

За даними France Info, встановити особу ймовірної підозрюваної вдалося після аналізу записів камер відеоспостереження та свідчень очевидця. ЗМІ повідомляють, що після вибуху вона могла залишити Монако та виїхати до Італії. Також правоохоронці перевіряють, чи діяла вона самостійно, чи мала спільників.

Наразі слідчі розглядають кілька можливих мотивів злочину, серед яких організована злочинність та ймовірне іноземне втручання. Офіційно правоохоронці деталей розслідування поки не розголошують.

Як повідомляло раніше ForUa, за неофіційними даними, за нападом на Єрмолаєва можуть стояти представники організованої злочинності, а пов’язаний замах може бути з діяльністю шахрайських кол-центрів у Дніпрі.