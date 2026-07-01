Інцидент як прецедент: як Монако через одіозного українця втратило безпековий статус

Неабиякого розголосу міжнародного штибу набув інцидент у князівстві Монако із замахом на бізнесмена українського походження Вадимом Єрмолаєвим. Детальніше про цю гучну справу читайте в матеріалі ForUA.

Не далі як у понеділок, 29 червня, у житловому будинку в Монако стався вибух, внаслідок якого, за даними тамтешніх медіа, постраждав бізнесмен українського походження Вадим Єрмолаєв, його супутниця і 13-річний син. Підозрюваний у замаху втік до Франції. Поліція розслідує подію як замах на вбивство.

Власне вибух у житловому будинку неподалік кордону з Францією стався близько 21:00 за місцевим часом. Підозрюваний діяв один, заявив генпрокурор Монако Стефан Тібо. Чоловік залишив біля будівлі посилку (у повідомленні вітчизняного МЗС йдеться, що залишено рюкзак – ред.) незадовго до того, як троє мешканців будинку повернулися додому. Незабаром посилка вибухнула.

Постраждалих доправили до шпиталю у Ніцці. Офіційно їхні імена не називалися. Вищезгаданий пан Тібо сказав, що метою атаки був саме чоловік, який з 2021 року мешкає в Монако. «Щодо нього немає жодного розслідування в Монако, і нам невідомо про те, щоб його розшукувала іноземна влада», — сказав генпрокурор.

Єрмолаєва з подругою (офіційна дружина опального бізнесмена перебувала в іншому місці – ред.) було госпіталізовано у критичному стані, з того часу чоловіка вдалося стабілізувати, тоді як супутниця Єрмолаєва, за даними «Суспільного» втратила обидві ноги.

Харрі Річі, яка живе приблизно за сто метрів від пошкодженої будівлі, розповіла в коментарі британському мовнику BBC, що вона почула «неймовірно гучний вибух» перебуваючи у підземному паркінгу. Коли Річі піднялася до своєї квартири на 11 поверсі, вона побачила, як співробітники екстрених служб «виносять з будівлі двох людей, які виглядали серйозно постраждалими». За її словами, екстрені служби прибули за п’ять хвилин після вибуху, а всю ніч над Монако було чути звук поліцейського гелікоптера.

Слід зауважити, що Монако вважається однією з найбезпечніших держав Європи. Князь Монако Альбер II назвав те, що сталося «огидним злочином» і «шоком для всього суспільства Монако». «Наскільки мені відомо, це перший випадок в історії, коли на території князівства сталася подібна подія», - сказав своєю чергою глава уряду Монако Крістоф Мірман.

58-річний Єрмолаєв родом з Дніпра. З 1990-х років він займався імпортом косметики та побутової хімії, а потім заснував групу Alef. Серед сфер діяльності компанії – нерухомість, логістика, будматеріали. Бізнесмен регулярно входив до списку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. При цьому з 2017 року, за словами самого Єрмолаєва, він більше не є громадянином України і має лише кіпрський паспорт.

У 2023 році Єрмолаєв опинився у списку громадян Кіпру, Росії та України, щодо яких президент Володимир Зеленський запровадив санкції. За даними Служби безпеки України (СБУ), бізнесмен перереєстрував свій бізнес у Криму (виготовлення алкогольних напоїв) за російськими законами та сплачував податки до бюджету країни-агресорки.

Між тим, за неофіційними даними, за нападом на Єрмолаєва можуть стояти представники організованої злочинності, а пов’язаний замах може бути з діяльністю шахрайських кол-центрів у Дніпрі. Нагадаємо, старшого сина Єрмолаєва Артура у квітні 2026 року було визнано судом в Естонії винним у створенні та керівництві злочинною спільнотою, що спеціалізується на телефонному шахрайстві. За версією естонського слідства, він разом із трьома спільниками створив в Україні мережу шахрайських кол-центрів, які пропонували жителям ЄС неіснуючі інвестиційні можливості. Слідство стверджує, що з 2019 по 2022 рік учасники схеми викрали понад 100 млн. євро, з яких 5,4 млн. євро – у жителів Естонії. У травні 2026 року Єрмолаєв уклав угоду зі слідством, отримав умовний термін і виплатив 8,5 млн євро штрафу.

Портал Axios із посиланням на кілька неназваних джерел пише, що вибух був скоріше «попередженням», аніж спробою вбити бізнесмена.

Наразі, на переконання генерал-майора запасу СБУ, директора Агентства реформування сектору безпеки Віктора Ягуна можна розглядати кілька робочих версій.

Перша — бізнесово-кримінальний конфлікт. «Людина з великими активами, санкційним шлейфом, міжнародними юрисдикціями, пострадянським бізнесовим минулим і потенційними конфліктами навколо грошей завжди перебуває в зоні підвищеного ризику. У таких історіях мотивом можуть бути борги, боротьба за активи, старі домовленості, корпоративні війни або тіньові зобов’язання», - аргументує експерт.

Друга ймовірна версія, вважає Ягун — російський або кримінально-спецслужбовий слід: «Така версія можлива, але наразі нічим не підтверджена. Для Росії подібна операція могла б мати одразу кілька цілей: подати сигнал власникам капіталів пострадянського походження в Європі, усунути небажаного носія інформації, продемонструвати можливість дістати будь-кого навіть у Монако або створити інформаційну пастку для дискредитації українського середовища за кордоном. Проте без затриманого виконавця, інформації про його контакти, маршрут пересування, джерела фінансування, тип вибухового пристрою та спосіб його приведення в дію це залишається лише аналітичною гіпотезою».

Зрештою, третя версія, яку слід розглядати в контексті інциденту, зазначає Віктор Ягун, інформаційна операція. Якщо найближчими днями, констатує аналітик, російські або проросійські інформаційні ресурси почнуть активно просувати тези про «українські розбірки», «український тероризм у Європі» або «небезпечних українців за кордоном», це стане окремим індикатором, позаяк фізична атака може переслідувати не лише силову, а й інформаційно-психологічну мету.

Водночас, зауважує експерт, версія про причетність українських державних структур (про таке написало видання Le Figaro – ред.) виглядає нелогічною та політично невигідною. «Україна вже застосувала щодо Єрмолаєва санкційний механізм у правовому полі. Будь-який теракт у Монако проти підсанкційної особи став би серйозним ударом по міжнародній репутації України та одразу був би використаний російською пропагандою. Саме тому будь-які подібні твердження без належних доказів слід розглядати як спекуляції або можливий елемент інформаційної операції. Тепер ключовими є зовсім інші питання: хто є виконавцем, чи має він кримінальне або спецслужбове минуле і зрештою, хто першим спробує політично використати цей злочин», - підкреслює Віктор Ягун.

На його думку, попередній висновок виглядає достатньо очевидним. «Це не просто вибух у найбагатшому князівстві Європи. Це удар по символічно захищеному простору, де традиційно концентруються великі гроші, вплив, міжнародні зв’язки та відчуття абсолютної безпеки. І головне питання сьогодні навіть не в тому, хто хотів вбити Вадима Єрмолаєва. Головне питання полягає в іншому: кому було потрібно продемонструвати, що навіть у Монако більше не існує абсолютно безпечних місць», - підсумовує ексгенерал СБУ.

Провідні західні медіа також акцентують увагу на тому, що це надзвичайна подія для князівства Монако – регіону з одним із найнижчих рівнів злочинності у світі.