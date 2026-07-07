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Полiтика

Під Києвом вбили жінку, яку підозрювали в замаху на Єрмолаєва

Під Києвом вбили жінку, яку підозрювали в замаху на Єрмолаєва

Під Києвом 6 липня знайшли тіло жінки, яку підозрювали у замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

За даними "Української правди", тіло жінки виявили близько 23:00 6 липня. За інформацією джерел, жінку застрелили.

Жінка перебувала за межами України з 22 березня 2025 року до 1 липня 2026 року.

Джерело в правоохоронних органах повідомило, що у справі вже затримали двох підозрюваних. Один із них є чинним офіцером Головного управління розвідки, інший — колишнім співробітником правоохоронних органів.

Фото: Інтерпол.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

замахЄрмолаєввбивствоМонакожінка
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