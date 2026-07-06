Оголошений у розшук Іванющенко продовжує спокійно жити в Монако

Колишнього народного депутата від забороненої «Партії регіонів» Юрія Іванющенка, якого Національне антикорупційне бюро України у 2025 році оголосило в розшук, журналісти «Української правди» виявили в Монако.

Про це йдеться у розслідуванні «Батальйон Монако 4: Як УП знайшла фігурантів операції "Мідас" на Лазуровому березі».

Знімальна група зафіксувала Іванющенка на території готельного комплексу Monte-Carlo Bay. За даними журналістів, у внутрішньому дворі він зустрічався зі своїм бізнес-партнером Іваном Аврамовим.

Автори розслідування зазначають, що Іванющенко є одним із небагатьох близьких соратників колишнього президента-втікача Віктора Януковича, якому вже понад десять років вдається уникати українського правосуддя та продовжувати жити в Монако. За їхніми словами, журналісти також бачили його там у 2023 році.

У березні 2026 року НАБУ звернулося до президента України та Служби безпеки України з проханням ініціювати запровадження санкцій щодо Іванющенка як одного з підозрюваних у справі про махінації із землями ринку «Столичний». Водночас СБУ, як повідомлялося, не побачила достатніх підстав для застосування санкцій.

У вересні 2025 року НАБУ оголосило Юрія Іванющенка в розшук у справі про незаконні оборудки з державною землею.