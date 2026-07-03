Польща вирішила утилізувати винищувачі МіГ-29, на які чекала Україна

Польща призупинила передачу Україні винищувачів МіГ-29, які раніше планувала передати в межах домовленостей про співпрацю у сфері безпілотних технологій. Замість цього літаки поступово виведуть з експлуатації через їхній технічний стан, повідомляє польське видання Wiadomosci.

За інформацією ЗМІ, Україна мала поділитися з Польщею своїми технологіями виробництва безпілотників, а Варшава у відповідь – передати винищувачі МіГ-29, що базуються на 22-й тактичній авіабазі в Мальборку. Однак наразі реалізацію цих домовленостей призупинено.

«Ми представили Україні чітку пропозицію щодо безпілотників та технологій. Спочатку в цій сфері була домовленість. Сьогодні Україна не виконує цю угоду. Ми готові до подальших переговорів», – заявив міністр національної оборони Польщі та віцепрем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш.

За його словами, питання має політичний характер. Водночас видання зазначає, що через відсутність прогресу в переговорах Польща не передасть Україні літаки, які могли б посилити її авіаційні спроможності.

Як пише Wiadomosci, польські МіГ-29 вже суттєво зношені, перевищують сертифікований ресурс польотів, а вкладати кошти в їхню модернізацію влада не планує. Через це винищувачі поступово зніматимуть з озброєння та списуватимуть.

Як повідомляло раніше ForUa, віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не погодиться на вступ України до ЄС, якщо Київ не відмовиться від вшанування діячів ОУН та УПА.