Варшава застерігає Київ: питання Бандери може стати перешкодою на шляху до Євросоюзу

Віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не погодиться на вступ України до ЄС, якщо Київ не відмовиться від вшанування діячів ОУН та УПА.

За його словами, Україна матиме значні проблеми з інтеграцією до Євросоюзу, якщо продовжуватиме використовувати ОУН та УПА як національні символи. Косіняк-Камиш наголосив, що Польща займатиме жорстку позицію та вимагатиме від України відмовитись від вшанування лідерів українського націоналістичного руху, повідомляє Polsat News.

Косіняк-Камиш підкреслив, що кожна країна під час вступу до ЄС має дотримуватися суворих вимог, зокрема й щодо історичної пам'яті. На його думку, недопустимо розбудовувати європейську співпрацю на повазі до постатей чи рухів, які викликають біль, несприйняття або поширюють неправду щодо сусідніх країн-членів ЄС.

"Не можна в ЄС ставити на п'єдестал тих, хто руйнує європейську співпрацю. З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу", - сказав він.

Польща самостійно ухвалюватиме рішення щодо розширення блоку і ніхто не диктуватиме їй, як голосувати з цього питання.

"Нам ніхто не казатиме, як ми маємо голосувати за вступ тієї чи іншої держави до Європейського Союзу", – заявив Косіняк-Камиш.

Він погодився із припущенням, що у Києві існують певні політичні сили, які насправді не бажають вступу України до ЄС.

Фото: agroportal.ua.