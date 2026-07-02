СБУ та польські спецслужби викрили організаторів проплачених Росією акцій проти України

Служба безпеки України заявила про викриття спільно з польськими правоохоронцями групи осіб, яка, за версією слідства, на замовлення Росії організовувала проплачені антиукраїнські акції у Польщі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними спецслужби, у справі фігурують 11 осіб — двоє громадян Білорусі та дев'ятеро громадян України. Усіх їх депортували до країн походження.

У СБУ зазначили, що діям громадян України буде надано правову оцінку відповідно до ступеня вини кожного. Водночас у відомстві не уточнили їхній нинішній процесуальний статус.

За інформацією спецслужби, протягом 2025–2026 років ця група організувала у Варшаві та Вроцлаві п'ять антиукраїнських акцій, які в СБУ називають інспірованими та профінансованими Кремлем.

Слідство стверджує, що за вказівками кураторів із Москви організатори шукали учасників для таких акцій, проводили для них інструктажі, роздавали провокаційні агітаційні матеріали та виплачували винагороду готівкою. За участь у мітингах, за даними СБУ, людям платили від 100 до 200 доларів.

Українська спецслужба вважає, що ці акції були елементом російської інформаційної операції, спрямованої на дискредитацію України на міжнародній арені та дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в країнах Європейського Союзу.

Раніше Агентство внутрішньої безпеки Польщі також повідомило про викриття механізму вербування українських біженців для участі в акціях на підтримку Росії. Польська спецслужба заявила про затримання дев'ятьох громадян України та двох громадян Білорусі з подальшою депортацією.

За версією польської сторони, із осені 2025 року фігуранти за російські кошти залучали людей до участі в демонстраціях серед українських біженців у Польщі. Для цього використовували теми, що викликають сильний суспільний резонанс, зокрема корупційні скандали та інші актуальні проблеми української політики.

Однією з таких акцій став антивоєнний мітинг біля посольства України у Варшаві 30 жовтня 2025 року, в якому, за даними Kyiv Post, взяли участь від 50 до 100 осіб. Видання повідомляло, що через фейковий акаунт у соцмережах учасникам обіцяли по 40 доларів.

Ще одна масштабна акція відбулася 25 квітня 2026 року у Вроцлаві, де близько тисячі людей протестували під гаслами боротьби з корупцією в Україні. За інформацією InPoland.net.pl, учасників підвозили автобусами та обіцяли винагороду від 100 до 150 доларів.

За даними розслідування Bihus.Info, частина учасників з'являлася на аналогічних мітингах у різних польських містах.

Після цих акцій російські медіа та пов'язані з ними ресурси поширювали повідомлення про нібито масові протести українських біженців проти президента України та стверджували, що європейські засоби масової інформації навмисно замовчують ці події.