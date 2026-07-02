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Надзвичайні події

Аномальна спека відступає: в Україні прогнозують грози, буревії та локальні паводки

Аномальна спека відступає: в Україні прогнозують грози, буревії та локальні паводки

Після хвилі аномальної спеки, яка наприкінці червня принесла Україні температурні рекорди, погода різко зміниться. Найближчими днями синоптики прогнозують грози, град, шквали та сильні зливи, а в окремих регіонах існує загроза локальних паводків і сходження селевих потоків.

Про це в коментарі «Еспресо» повідомила синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, після тривалого періоду спеки надходження холоднішого атмосферного фронту створює умови для формування потужних купчасто-дощових хмар.

«Це класична ситуація: якщо після спекотних днів влітку надходить атмосферний фронт, це сприяє утворенню дощових купчастих хмар. Оскільки в атмосфері багато тепла, тепле повітря інтенсивно піднімається вгору. Ці потужні висхідні рухи сприяють утворенню і ще більшому розвитку купчасто-дощових грозових хмар, подекуди з градом та шквалистим посиленням вітру. Після такої спеки рідко буває, щоб температура знижувалася поступово», — пояснила Птуха.

Вона наголосила, що грозові явища можуть сформуватися менш ніж за годину та супроводжуватися сильними зливами, градом, руйнівними поривами вітру, раптовими підтопленнями, а подекуди навіть смерчами.

За словами синоптикині, нинішня хвиля спеки пов'язана не з явищем Ель-Ніньйо, а з надходженням в Україну розпеченого повітря тропічного походження з півночі Африки через південну та центральну Європу. Саме воно спричинило високі, місцями рекордні температури. Зокрема, 29 червня у Береговому на Закарпатті зафіксували рекордні 39,5 градуса.

Водночас із заходу до України вже наближається атмосферний фронт із прохолоднішим повітрям, який поступово знижуватиме температуру.

За прогнозом Укргідрометцентру, 2 липня на більшій частині території країни ще збережеться спека — 29–34 градуси, а в центральних і південних областях місцями повітря прогріватиметься до 35 градусів і вище. Водночас у західних регіонах температура становитиме 26–31 градус, але саме там очікуються грозові дощі, місцями значні, а також град і шквали вітру швидкістю 15–20 метрів за секунду.

Найближчими трьома-чотирма днями найбільша ймовірність грозових явищ прогнозується на всьому Правобережжі, особливо у західних областях.

3 липня атмосферний фронт охопить також північні області, а також Вінницьку та Черкаську області. Тут прогнозують сильні дощі, грози, град і шквали. Уже 4 липня фронт пошириться на більшу частину України, принісши помітне зниження температури. До Лівобережжя він дістанеться 5 липня.

Саме 4 і 5 липня синоптики очікують найбільш відчутне похолодання по всій країні. Упродовж 5–6 липня денна температура становитиме переважно 21–28 градусів, а вночі — 11–18 градусів.

Окремо синоптики попереджають про небезпеку в Карпатському регіоні. Через сильні зливи на річках суббасейнів Прута та Сірета 2–3 липня можливе підвищення рівня води на 0,2–0,8 метра без значних негативних наслідків. Водночас у місцях проходження інтенсивних опадів можливе стрімке підвищення рівня води у малих річках і водотоках, а в гірських районах Івано-Франківської та Чернівецької областей існує загроза сходження локальних селевих потоків. Для цих територій оголошено I рівень небезпеки — жовтий.

Наталія Птуха рекомендувала уважно стежити за гідрологічними попередженнями, особливо туристам, які планують відпочинок у Карпатах, походи чи сплави гірськими річками, адже погодні умови та рівень води можуть різко змінитися менш ніж за годину.

 Автор: Богдан Моримух

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погодагрозакліматНаталія Птухабуревій
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