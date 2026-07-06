Українців попередили про нову хвилю кліматичних аномалій

В Україні дедалі частіше спостерігаються погодні явища, які ще кілька десятиліть тому вважалися нетиповими. Зокрема, йдеться про тривалі хвилі спеки, пилові бурі, сильні зливи, різкі перепади температури та інші кліматичні аномалії, заявила президентка Асоціації професіоналів довкілля PAEW Людмила Циганок.

За її словами, клімат в Україні вже суттєво змінився. Експертка зазначила, що субтропічний кліматичний пояс змістився приблизно на 140 кілометрів на північ, через що території з помірним кліматом дедалі частіше потерпають від екстремальних погодних явищ. Серед них — аномальна спека, тривалі посухи, пилові бурі, потужні зливи та різкі похолодання.

Циганок також звернула увагу, що навіть сніг у Карпатах наприкінці літа вже не є неймовірним явищем. Вона нагадала, що подібну ситуацію вже спостерігали у серпні минулого року, і не виключила повторення таких погодних аномалій у майбутньому.

Експертка наголосила, що значний вплив на зміну клімату має діяльність людини. За її словами, суспільство поки що недостатньо готове до таких стрімких кліматичних змін.

Як повідомляло раніше ForUa, в Європі в умовах екстремальної спеки наразі перебувають близько 150 мільйонів людей, а кількість загиблих через високі температури перевищила 1300 осіб.