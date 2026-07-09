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Західна Європа пережила рекордно спекотний червень

Західна Європа пережила рекордно спекотний червень

Підсилена викидами вуглецю, смертоносна червнева хвиля спеки сприяла тому, що температура повітря на поверхні в регіоні перевищила середні показники останніх десятиліть на 3,06°C, повідомляє The Guardian.

У глобальному масштабі червень 2026 року виявився на 0,56°C теплішим за середній показник за період 1991–2020 років і на 1,39°C теплішим за доіндустріальний рівень, що зробило його другим найтеплішим червнем за всю історію спостережень.

Океани планети були настільки теплими, як вчені ще ніколи не бачили.

"У сукупності ці рекорди свідчать про те, що кліматична система продовжує накопичувати тепло. Наслідком цього є дедалі інтенсивніші хвилі спеки, стабільно теплий океан та зростаючі ризики для людей, екосистем та інфраструктури", – зазначила Саманта Берджес, кліматологиня з Copernicus.

Західна Європа стикається з третьою хвилею спеки за шість тижнів, а поширена посуха сприяє тому, що невеликі лісові пожежі переростають у неконтрольовані пожежі. За даними Copernicus, чергова хвиля спеки ілюструє зростаючу проблему, пов’язану з посиленням екстремальних температур.

Упродовж останніх днів бурхливі пожежі спустошили великі території південної Європи. Дані, опубліковані у вівторок, свідчать, що лісові пожежі в ЄС знищили на 56 % більше території, ніж зазвичай.

Площа, що охопила полум’ям, у чотири рази перевищує середній показник для цієї пори року у Франції, де згоріло 35 400 гектарів, та вдвічі перевищує середній показник в Іспанії, де згоріло 55 128 гектарів.

Фото: Pixabay.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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