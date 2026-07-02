Трампа збираються задобрювати на саміті НАТО

Союзники сподіваються уникнути суперечок з президентом США Дональдом Трампом під час саміту НАТО в Анкарі, продемонструвавши нові видатки та угоди.

Через рік після того, як Трамп змусив союзників по НАТО погодитися збільшити видатки на оборону до 5% ВВП, країни-члени постараються переконати його, що вони досягають прогресу, повідомляє AFP.

Хоча у них є час до 2035 року, щоб досягти цієї мети, президент США захоче побачити докази того, що Європа вирішує проблему, яка давно викликає у нього невдоволення.

"Це має стати для Трампа демонстрацією того, якого успіху він досяг, і того, що всі вдячні йому за те, що він підштовхнув їх до цього", – сказав дипломат НАТО на умовах анонімності.

Але хоча загалом бюджети зросли, є слабкі місця, які можуть дратувати Трампа: очікується, що цього року три країни, зокрема Чехія та Словенія, не досягнуть 2-відсоткового порогу.

Союзники намагатимуться переконати Трампа, що підтримують його зусилля щодо Ірану і ситуації в Ормузькій протоці.

Хоча Трамп і уклав попередню угоду з Іраном, ситуація залишається нестабільною, і будь-яке загострення конфлікту все ще може затьмарити саміт.

Трамп досі не може змиритися з реакцією Європи на війну, коли кілька країн обмежили використання баз для американських військ.

Щоб продемонструвати свою готовність, Франція та Велика Британія розробили плани можливої місії в Ормузькій протоці, а країни в разі потреби перекинули в цей район такі засоби, як тральщики.

Безпосередньо НАТО, ймовірно, відіграватиме незначну пряму роль, але підтримка з боку Європи може стримати критику з боку Трампа.

Окрім загальних цифр щодо оборонних витрат, НАТО також хоче показати Трампу, що перетворює гроші на розширення можливостей.

Дипломати та посадовці НАТО повідомляють, що країнам було запропоновано почекати з оголошенням великих угод, щоб створити гучніший резонанс в Анкарі.

За словами офіційних осіб, контракти на мільярди доларів мають бути підписані з американськими та європейськими компаніями в рамках паралельного форуму.

Генсек НАТО Марк Рютте дуже хоче, щоб Трамп, відомий своєю любов’ю до гучних угод, особисто курував цей бізнес-бум.

Місце проведення саміту і його господар турецький президент Реджеп Таїп Ердоган також мають справити враження на главу Білого дому.

"Якби не той факт, що саміт проводиться в Туреччині президентом Ердоганом, я б, мабуть, не поїхав на нього", – заявив Трамп.

Місце проведення саміту може виявитися привабливим: гігантський, оздоблений мармуром президентський палац Ердогана.

Як і у випадку з минулорічним самітом у Гаазі, в НАТО планують, щоб цей саміт був коротким.

Фото: Facebook.