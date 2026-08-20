В Україні 20 серпня переважно без опадів, вдень до +34°

У четвер, 20 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози ймовірні лише в північних областях і Карпатах. Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

"Без опадів, лише у північній частині країни та в Карпатах вдень місцями короткочасний дощ, гроза", - йдеться в повідомленні.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у більшості західних та північних областей вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°; вдень 25-30°, на південному заході країни до 34°.

У Києві та області 20 серпня опади не прогнозуються, лише вдень місцями на Київщині очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У столиці температура вночі 14-16°, вдень 28-30°; на Київщині вночі 11-16°, вдень 25-30°.