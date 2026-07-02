Рубіо зробив несподівану заяву щодо президентських виборів у США

Державний секретар США Марко Рубіо не планує балотуватися на президентських виборах 2028 року, якщо свою кандидатуру висуне чинний віцепрезидент Джей Ді Венс, повідомляє Associated Press із посиланням на джерела, знайомі з позицією американського посадовця.

За інформацією агентства, Рубіо неодноразово заявляв своїм радникам і найближчим помічникам, що не братиме участі у президентських перегонах, якщо Венс офіційно оголосить про намір балотуватися.

Водночас вплив Рубіо в адміністрації Дональд Трамп продовжує посилюватися. Нині він одночасно обіймає посади державного секретаря та радника президента з питань національної безпеки. За даними AP, політик також активно зміцнює свої позиції в адміністрації, призначаючи союзників на ключові посади в Раді національної безпеки.

Попри роботу в одній команді, Рубіо та Венс мають різні погляди на зовнішню політику. Зокрема, віцепрезидент неодноразово виступав за більш прагматичний підхід до міжнародних конфліктів і критикував дії Ізраїлю в Лівані.

Натомість Рубіо залишається прихильником жорсткішої зовнішньополітичної лінії, послідовно підтримує традиційних союзників США та відстоює концепцію "вільного світу", сформовану ще за президентства Рональд Рейган.

Розбіжності між політиками проявилися й у підході до Ірану. За інформацією AP, Рубіо скептично оцінював перспективи переговорів із Тегераном і відмовився очолити американську делегацію. Після цього Венс двічі звертався до Трампа з проханням доручити йому керівництво переговірним процесом.

Водночас у Державному департаменті США заперечують наявність внутрішнього конфлікту. Речник відомства Томмі Піготт заявив, що команда президента працює злагоджено, а всі ключові рішення ухвалюються у повній координації з главою держави.

Як повідомляло раніше ForUa, Рубіо анонсував допомогу Україні на 400 мільйонів.