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Війна

Рубіо анонсував допомогу Україні на 400 мільйонів

Рубіо анонсував допомогу Україні на 400 мільйонів

Державний секретар США Марко Рубіо анонсував новини про допомогу Україні у розмірі 400 мільйонів доларів.

Рубіо заявив, що дуже скоро з'являться новини про 400 мільйонів доларів, які Конгрес затвердив як військову допомогу Україні і які затримуються на рівні Пентагону, повідомляє Reuters.

Член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон повідомив, що Палата проголосувала за продовження розгляду петиції про надання військової допомоги Україні та запровадження жорстких санкцій проти Росії.

Фото: ОП.
 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАУкраїнавійнаРубіо
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