У ЗСУ назвали вартість знищення одного окупанта за допомогою дронів

Ліквідація одного військовослужбовця російської окупаційної армії за допомогою безпілотних систем обходиться Силам безпілотних систем ЗСУ приблизно у 918 доларів. Про це в інтерв’ю Reuters повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, за перші п’ять місяців 2026 року підрозділи Сил безпілотних систем знищили понад 50,9 тис. російських військових та уразили більш як 176,5 тис. цілей.

Бровді зазначив, що СБС, які становлять близько 2,5% особового складу ЗСУ, забезпечили приблизно третину втрат російської армії за останній рік. Водночас у перспективі планується збільшити їхню частку до 5%.

За словами командувача, розширення використання безпілотних систем у всіх підрозділах армії дозволяє суттєво підвищити ефективність ураження ворожих цілей та масштабувати результати на полі бою.

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