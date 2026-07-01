Україна запропонувала дозволити полоненим обох держав телефонувати рідним, – Лубінець

Українська сторона виступила з ініціативою щодо відновлення права на короткі телефонні розмови для військовополонених обох держав. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував російській колезі Яні Лантратовій надати полоненим можливість спілкуватися з родичами телефоном щонайменше протягом трьох хвилин. Про це Лубінець повідомив під час зустрічі з представниками медіа, передає "Суспільне".

Посадовець уточнив, що озвучив цю пропозицію в ході переговорів із нещодавно призначеною на посаду уповноваженої з прав людини РФ Лантратовою, яка стала наступницею Тетяни Москалькової.

Український омбудсмен наголосив, що впровадження такого кроку для українських військовослужбовців у Росії дзеркально гарантуватиме аналогічні умови для затриманих окупантів на території України.

Раніше полонені бійці російських Збройних сил мали доступ до телефонних дзвінків з українських місць утримання. Проте у квітні 2024 року на офіційному сайті Кабінету міністрів була підтримана електронна петиція з вимогою припинити надання цієї послуги загарбникам через те, що Російська Федерація повністю ізолює утримуваних українців від зв'язку з домівкою.

У вересні 2024 року українська влада офіційно затвердила цю заборону, обмеживши комунікацію затриманих росіян виключно паперовими листами.

Коментуючи це рішення, Лубінець підкреслював, що такі дії жодним чином не суперечать вимогам Женевської конвенції, а безпосередньою причиною санкцій стало різке збільшення кількості задокументованих фактів розстрілів та нелюдського поводження з боку окупантів щодо українських військових у полоні.

ForUA нагадує, під час обміну військовополоненими відбулася зустріч українського та російського омбудсменів, за підсумками якої сторони обмінялися списками військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Метою цього є верифікація їхнього перебування у полоні.