Лубінець відреагував на резонансну смерть батька шістьох дітей наступного дня після мобілізації

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про необхідність всебічного, об'єктивного та неупередженого розслідування обставин смерті чоловіка після мобілізації на Львівщині.

Про це омбудсман повідомив у своєму Telegram.

За словами Лубінця , представник Уповноваженого у Львівській області отримав інформацію про смерть військовослужбовця, а згодом до офісу омбудсмана звернулася його родина.

За словами доньки загиблого, 13 червня 2026 року її батька мобілізували працівники Шептицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а вже наступного дня він помер.

Омбудсман зазначив, що обставини цієї справи викликають низку запитань.

За інформацією родини, близьких не повідомили ні про смерть чоловіка, ні про відкриття кримінального провадження. Його тіло майже 12 діб перебувало в морзі, а під час огляду рідні зафіксували численні тілесні ушкодження. За їхніми словами, на тілі були гематоми в ділянці печінки та селезінки, а також травми кінцівок, що, на їхню думку, не відповідає офіційно встановленій причині смерті.

Лубінець також звернув увагу на розбіжності в офіційних документах. Зокрема, у висновку судово-медичної експертизи зазначено гіпертрофічну кардіоміопатію, хоча перед мобілізацією військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до проходження військової служби.

Крім того, за словами омбудсмана, родина стверджує, що їй відмовляли у наданні інформації та процесуальних документів.

У зв'язку з цим представник Уповноваженого у Львівській області направив запит до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з вимогою надати повну інформацію про обставини інциденту.

«Ще одна історія, яка викликає серйозний суспільний резонанс. Ще одна смерть, обставини якої потребують не припущень чи виправдань, а всебічного, об'єктивного та неупередженого розслідування», — наголосив Лубінець.

Він також заявив про необхідність системної реформи мобілізаційних процедур та недопустимість порушення прав громадян.

Раніше донька померлого Володимира Хоми, батька шістьох дітей, Руслана Хома повідомила про суперечливі обставини його смерті після мобілізації та відсутність повної інформації про останні дні його життя.

За її словами, лише після широкого розголосу в соціальних мережах родину запросили до районного відділу поліції, де дозволили зареєструвати заяви та частково ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. Водночас усіх документів, необхідних для реалізації процесуальних прав, сім'ї так і не надали.

Родина загиблого вимагає встановити всі обставини смерті, з'ясувати, де і за яких умов він перебував перед смертю, перевірити дії всіх відповідальних посадових осіб, надати повну офіційну інформацію та притягнути винних до відповідальності у разі встановлення порушень.