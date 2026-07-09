Лубінець назвав напад на військових ТЦК у Львові наслідком кризи довіри

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що напад на автомобіль військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Львові є наслідком кризи довіри між суспільством і державою. Водночас він наголосив, що будь-які напади на військових є неприпустимими та мають отримати належну правову оцінку.

Про це омбудсман заявив 9 липня, повідомляє Радіо Свобода.

За словами Лубінця, його представник у Львівській області Тарас Подвірний здійснює моніторинг ситуації та вживає необхідних заходів реагування.

Омбудсман підкреслив, що перешкоджання законній діяльності військовослужбовців не може бути способом захисту прав чи формою протесту.

Водночас він закликав не розглядати інцидент як окремий випадок.

«Коли люди роками звертаються до органів влади, повідомляють про можливі порушення прав під час мобілізації, але не бачать належної правової оцінки таким фактам, це неминуче створює ще більші проблеми. Недовіра накопичується, напруга зростає, а суспільство радикалізується», — зазначив Лубінець.

Він наголосив, що держава має однаково реагувати на будь-які порушення закону, незалежно від того, хто їх вчинив, адже безкарність лише поглиблює суспільну напругу.

Омбудсман також заявив, що воєнний стан не скасовує принципу верховенства права, а кожне незаконне рішення під час мобілізації підриває довіру громадян до держави.

У зв'язку з цим Лубінець закликав Міністерство оборони терміново створити робочу групу для комплексного перегляду мобілізаційних процедур.

За його словами, необхідно сформувати прозорі, зрозумілі та справедливі правила, які одночасно захищатимуть державні інтереси та права людини.

«Ми однаково повинні захищати наших військових, права людини та закон. І саме зараз держава має продемонструвати, що здатна не лише вимагати дотримання закону, а й сама неухильно його виконувати», — додав омбудсман.

Нагадаємо, увечері 8 липня у Львові під час проведення заходів оповіщення група невідомих заблокувала, перекинула та пошкодила автомобіль військовослужбовців ТЦК. Унаслідок інциденту постраждали двоє військових.

За даними Львівського обласного ТЦК та СП, конфлікт стався після того, як спільна група ТЦК і поліції зупинила чоловіка, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Його доставили до територіального центру комплектування та направили на проходження військово-лікарської комісії, тоді як інші військовослужбовці залишилися на місці, де їх заблокувала група людей.

За фактом інциденту Служба безпеки України відкрила досудове розслідування за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України.