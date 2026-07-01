Фінський суд конфіскував компанію, яка експортувала до Росії понад 160 вантажівок

Суд у Фінляндії засудив місцевого підприємця до трьох років і восьми місяців позбавлення волі за порушення санкцій проти Росії. Крім того, його компанію конфіскували на користь держави, повідомляє фінський мовник Yle.

За даними видання, компанія Idän Liikenteenvälitys, яка також працювала під назвою Rent ja Kalusto, у 2022–2023 роках експортувала до Росії 164 вантажівки та причепи.

Офіційно підприємство декларувало, що автомобілі постачаються до Туреччини та Казахстану, а через територію Росії лише прямують транзитом. Однак суд визнав, що така схема порушувала санкційні обмеження.

Генеральний директор компанії своєї вини не визнав. Під час судового розгляду він заявив, що його підставили, а транспортні засоби постачалися казахстанським компаніям.

За словами підприємця, він не вважав імовірним, що вантажівки зрештою опиняться в Росії. Водночас він має право оскаржити вирок в апеляційному порядку.