Сили оборони вдарили по ключовому нафтовому терміналу та базі флоту РФ

Сили безпілотних систем Збройних сил України підтвердили ураження двох стратегічних об'єктів у Ленінградській області Росії – нафтового термінала «Санкт-Пєтєрбурґ» та головного пункту базування Балтійського флоту РФ «Кронштадт».

Про це повідомила пресслужба Сил безпілотних систем.

За інформацією військових, у ніч на 4 липня оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій, Службою безпеки України, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони та іншими складовими Сил оборони завдали удару по нафтовому терміналу «Санкт-Пєтєрбурґ».

У СБС зазначили, що це один із найбільших перевальних комплексів нафтопродуктів на Балтійському напрямку та ключовий логістичний вузол експорту російських паливних ресурсів.

Термінал використовується для приймання, зберігання та перевалки сирої нафти, дизельного пального, мазуту, світлих і темних нафтопродуктів та інших вантажів. Його пропускна спроможність становить близько 10 млн тонн на рік.

Також українські військові підтвердили ураження головного пункту базування Лєнінґрадської військово-морської бази Балтійського флоту РФ «Кронштадт». За даними СБС, цей об'єкт забезпечує базування, ремонт і технічне обслуговування бойових кораблів, а також контроль морських підходів до Санкт-Пєтєрбурґа.

Напередодні російська влада повідомляла про масовану атаку безпілотників на Санкт-Пєтєрбурґ і Лєнінґрадську область. Місцеві жителі публікували відео, на яких над районом нафтового термінала було видно дим.

Раніше міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен підтвердив, що через атаку українських безпілотників по цілях поблизу Санкт-Петербурга фінська влада 4 липня тимчасово обмежила повітряний і морський рух у східній частині Фінської затоки. За його словами, це були запобіжні заходи, а порушень повітряного простору Фінляндії зафіксовано не було.

4 липня Збройні сили Фінляндії запровадили тимчасові обмеження авіаційного та морського руху у східній частині Фінської затоки з 5:18 до 9:18 за місцевим часом. Це вже другий подібний випадок за поточний тиждень – аналогічні обмеження діяли також уранці 2 липня.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що цілями удару стали портова нафтова інфраструктура, яка забезпечує Росії доходи для продовження війни, та військово-морська база в Кронштадті.