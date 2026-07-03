НАТО запускає «Бергенську групу» для підготовки Європи до меншої військової ролі США

Європейські союзники по НАТО разом зі Сполученими Штатами започаткували новий формат консультацій, присвячений поступовому перерозподілу оборонного навантаження всередині Альянсу. Перша зустріч неформальної групи, яку в дипломатичних колах уже називають «Бергенською», відбулася минулого місяця в норвезькому Бергені.

Про це Радіо Свобода повідомив дипломат НАТО, який не уповноважений офіційно коментувати цю тему.

За його словами, зустріч скликав заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі. У ній взяли участь представники США, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Німеччини, Польщі та Нідерландів. Також були присутні Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич і представники Міжнародного секретаріату Альянсу.

Головною темою переговорів стало те, як може відбуватися поступове скорочення прямої військової присутності США в Європі та які оборонні спроможності мають перебрати на себе європейські союзники.

За словами співрозмовника Радіо Свобода, Вашингтон запевнив партнерів, що будь-які зміни відбуватимуться скоординовано та не створять прогалин у системі стримування й оборони НАТО.

У дипломатичних колах визнають, що США дедалі більше зосереджуватимуться на глобальному суперництві з Китаєм, тому очікують від європейських країн більшої відповідальності за власну безпеку.

«Дивлячись на глобальну ситуацію, цілком зрозуміло, що американцям доведеться здійснити певне глобальне перебалансування. Не дивно, що це означатиме зменшення їхніх прямих зобов'язань щодо безпеки Європи, а ми повинні будемо активізуватися», — цитує дипломата Радіо Свобода.

Саме необхідність підготовки до такого перерозподілу відповідальності, за його словами, і стала причиною створення нового формату консультацій.

У НАТО наголошують, що наразі не йдеться про різке скорочення американської військової присутності в Європі, попри заяви про можливе виведення окремих підрозділів або перегляд їхньої дислокації.

«Іноді це може виглядати драматично через спосіб оголошення рішень, але фактичні зміни зовсім не є драматичними», — зазначив співрозмовник видання.

Водночас, за його словами, у майбутньому доступ європейських союзників до частини американських військових спроможностей може ускладнитися. Тому країнам Європи необхідно прискорити переозброєння та збільшити оборонні витрати.

Про зустріч у Бергені раніше повідомив і заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі. Він назвав переговори «надзвичайно продуктивними» та заявив, що їхні учасники «разом наполегливо працюють над майбутнім НАТО 3.0».

Колишня речниця НАТО Оана Лунгеску також заявила, що створення «кластерів спроможностей» між європейськими союзниками має стати одним із ключових елементів нового розподілу відповідальності в Альянсі та допоможе реалізувати концепцію «НАТО 3.0».

За інформацією джерела Радіо Свобода, надалі можуть відбутися нові зустрічі у подібному форматі. Водночас остаточний склад учасників і механізми роботи нової групи поки що не визначені.