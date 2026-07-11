Стубб заявив, що Китай не вірить у застосування Росією ядерної зброї

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що китайське керівництво не вважає реальним сценарій застосування Росією ядерної зброї. Водночас, за його словами, ризик подальшої ескалації війни не можна ігнорувати.

Про це фінський лідер сказав в інтерв'ю CNBC.

Стубб розповів, що під час нещодавньої зустрічі з міністром закордонних справ Китаю сторони обговорили питання ядерної безпеки.

«Два дні тому я приймав у Фінляндії на вечері міністра закордонних справ Китаю, ми обговорювали ядерне питання. Китайці дуже категорично заявляють: ні, цього не станеться», — сказав президент Фінляндії.

Водночас він наголосив, що, попри таку оцінку Пекіна, загрозу подальшої ескалації війни необхідно сприймати серйозно.

«Дуже важливо, щоб ми змогли стримати цю ситуацію, але існує небезпека ескалації, і ми маємо ставитися до неї серйозно», — підкреслив Стубб.

Президент Фінляндії зазначив, що стримування залишається ключовим завданням міжнародної спільноти, аби не допустити подальшого загострення війни.