Трампу пропонували відновити війну проти Ірану

Президент США Дональда Трамп після нещодавніх консультацій із головою Пентагону Пітом Гегсетом та головою Об'єднаного комітету начальників штабів Деном Кейном вирішив продовжувати переговори з Іраном.

В ході цих консультацій обговорювалася можливість поновлення американських ударів по Ірану, проте Трамп вирішив поки що дотримуватися дипломатичних переговорів, повідомляє The Wall Street Journal.

Хоча остаточного рішення не ухвалено, Трамп сказав помічникам, що, на його думку, ще один раунд повномасштабних атак може зірвати дипломатію та нашкодити зусиллям Вашингтона знищити ядерну програму Ірану.

Трамп не заперечує, якщо переговори з Тегераном затягнуться довше за встановлений для ядерної угоди крайній термін – 18 серпня.

Фото: ilketv.com.tr.