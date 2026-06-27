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Спорт

Усик оголосив про відмову від усіх чемпіонських поясів

Усик оголосив про відмову від усіх чемпіонських поясів

Український боксер Олександр Усик заявив, що відмовляється від усіх чемпіонських поясів, якими нині володіє, але не завершує професійну кар'єру.

Відповідне відеозвернення спортсмен опублікував у соціальних мережах 26 червня.

«Сьогодні гарний день сказати про те, що я хочу залишити всі свої пояси, якими я сьогодні володію, та зробити їх вільними, щоб хлопці, які стоять у черзі, за ними боксували», – сказав Усик.

Водночас боксер наголосив, що не йде зі спорту і має намір провести ще один поєдинок.

«Я залишаю пояси, але не залишаю бокс, тому що в мене є last dance», – зазначив чемпіон.

Усик також підкреслив, що з повагою ставиться до всіх боксерських організацій і назвав своє рішення свідомим кроком.

«Це свідоме рішення, яке, я впевнений, відкриє для мене нові можливості. Це не кінець історії. Продовження попереду», – заявив спортсмен.

Олександр Усик є одним із найтитулованіших боксерів сучасності. Він двічі ставав абсолютним чемпіоном світу – спочатку в першій важкій вазі, а згодом у надважкому дивізіоні. Також українець є олімпійським чемпіоном 2012 року, чемпіоном світу та Європи серед аматорів і багаторазовим чемпіоном України.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

боксОлександр Усик
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