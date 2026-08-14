В Україні 14 серпня без опадів, удень до +32°

У п'ятницю, 14 серпня, очікуються невелика хмарність, утримається суха погода, повітря вдень прогріється до 26°, на Закарпатті - до 32°. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"14 серпня в Україні погоду без опадів зумовлюватиме антициклон, який перемістився із Західної Європи. Тиск продовжуватиме зростати; вологість повітря і температура зазнаватимуть коливань від ночі до дня. За рахунок північних потоків прохолодного повітря в передній частині антициклону та невеликої хмарності повітря вночі відчутно охолоджуватиметься, а вдень встигатиме прогрітися до комфортних значень температури. Найтепліше очікуємо в південній частині країни, а вдень і на Закарпатті", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, у п'ятницю опади не прогнозуються. Вітер північний, 3-8 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°, на Закарпатті до 32°; на півдні країни вночі 11-16°, вдень 24-29°.

У Києві та області 14 серпня невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с.

У столиці температура вночі 11-13°, вдень 23-25°; на Київщині вночі вночі 8-13°, вдень 21-26°.