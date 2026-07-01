Слідство розглядає три версії смерті командира 154-ї бригади

У справі про загибель командира 154-ї окремої механізованої бригади Володимира Кононнікова в Запорізькій області слідство розглядає три основні версії: умисне вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю.

Його тіло з наскрізним вогнепальним пораненням у лівій скроневій ділянці виявили 28 червня 2026 року о 07:38 на відкритій місцевості поблизу лісосмуги біля одного з населених пунктів регіону. Поруч знаходився особистий пістолет офіцера.

Правоохоронці провели огляд місця події, тривають допити військовослужбовців бригади. Призначено комплекс судово-медичних і балістичних експертиз, а також посмертну психолого-психіатричну експертизу.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Як повідомляло раніше ForUa, Кононніков загинув внаслідок вогнепального поранення.