Перед смертю командир 154 ОМБр надсилав голосові повідомлення й викурив цигарку

Командир 154 окремої механізованої бригади, полковник Володимир Кононніков незадовго до смерти надсилав рідним і колегам голосові повідомлення. Про це повідомило «Слідство.Інфо» з посиланням на джерела в поліції.

За інформацією видання, перед смертю офіцер також викурив сигарету. Журналісти стверджують, що отримали у своє розпорядження фотографії із місця події.

Раніше Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила «Суспільному», що тіло Кононнікова знайшли на відкритій місцевості поблизу лісосмуги у Запорізькій області з наскрізним вогнепальним пораненням у лівій скроневій ділянці. Поряд із загиблим лежав його особистий пістолет.

Водночас джерела «Слідства.Інфо» у правоохоронних органах стверджують, що вхідний отвір кулі був у правій скроні, а кров із лівого вуха могли помилково сприйняти за місце поранення.

Після повторного звернення журналістів до Спеціалізованої прокуратури там зазначили, що судово-медична експертиза ще триває, а досудове розслідування має встановити, зокрема, точну локалізацію тілесних ушкоджень.

Про смерть командира 154 окремої механізованої бригади оперативне командування «Південь» повідомило 28 червня. Тоді зазначалося, що за попередніми даними ознак насильницької смерті не виявили.

Поліція Запорізької області повідомляла, що офіцер загинув від вогнепального поранення. Слідчі розглядають три основні версії: умисне вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.