Смерть командира 154-ї ОМБр розслідують як умисне вбивство

У Запорізькій області знайшли мертвим командира 154-ї окремої механізованої бригади, полковника Володимира Кононнікова. За даними правоохоронців, військовий загинув внаслідок вогнепального поранення, повідомила поліція Запорізької області.

Як зазначили у відомстві, офіцера, який командував однією з військових частин, виявили без ознак життя. "Командира однієї з військових частин знайшли мертвим з вогнепальним пораненням", – повідомили у поліції.

За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Наразі слідчі проводять необхідні процесуальні дії під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. Обставини загибелі полковника встановлюються.

Як повідомляло раніше ForUa, чоловік помер у лікарні після перебування в ТЦК.