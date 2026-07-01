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Суспiльство

Погода 1 липня: розжарить до +38°

Погода 1 липня: розжарить до +38°

Сьогодні в Україні переважатиме спекотна та суха погода. Лише на крайньому заході вдень прогнозують короткочасні дощі, грози, місцями град і шквали до 20 м/с.

Вітер буде східний та південно-східний, швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря становитиме +29…+34°, а на південному заході місцями встановиться сильна спека — +35…+38°.

У Києві та області також буде сухо й малохмарно. Вітер східний, 5–10 м/с. У столиці вдень очікується +31…+33°, по області — +29…+34°.

Як повідомляло раніше ForUa, кліматична система Землі вже змістилася в бік вищих температур, а процес потепління набирає обертів.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

спекапогода в Києвіпогода 1 липня
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