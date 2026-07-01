Погода 1 липня: розжарить до +38°

Сьогодні в Україні переважатиме спекотна та суха погода. Лише на крайньому заході вдень прогнозують короткочасні дощі, грози, місцями град і шквали до 20 м/с.

Вітер буде східний та південно-східний, швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря становитиме +29…+34°, а на південному заході місцями встановиться сильна спека — +35…+38°.

У Києві та області також буде сухо й малохмарно. Вітер східний, 5–10 м/с. У столиці вдень очікується +31…+33°, по області — +29…+34°.

Як повідомляло раніше ForUa, кліматична система Землі вже змістилася в бік вищих температур, а процес потепління набирає обертів.